Presa maghiară: România ar anexa o țară cu 2,4 milioane de locuitori

Sandu a declarat că ar vota pentru unificarea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, scrie Világgazdaság.

Președinta și-a justificat poziția prin dimensiunea mică a țării și necesitatea de a rezista presiunilor Rusiei.

Media maghiară citează reacția fostului președinte Igor Dodon. Liderul socialiștilor acuză că Sandu visează să devină ultimul președinte din istoria Moldovei. „Acest lucru ar putea însemna sfârșitul istoriei țării noastre", a scris Dodon pe Telegram. El susține că Sandu vrea să fie ultima, pentru ca istoria statului moldovean să se încheie odată cu ea.

Publicația maghiară notează că nu există sprijin majoritar pentru unificarea cu România. Aproximativ 1,5 milioane de moldoveni au cetățenie română. Dar conform sondajelor, doar o treime ar vota pentru unire. Sandu a recunoscut că aderarea la UE este calea mult mai realistă. Majoritatea moldovenilor susțin integrarea europeană.

Media maghiară menționează că Moldova lucrează la un plan cu UE și SUA pentru reintegrarea Transnistriei. Regiunea separatistă și-a declarat independența în 1990, cu sprijinul Rusiei.

Rusia nu va renunța la acest teritoriu, apreciază publicația. Kremlinul folosește Transnistria ca pârghie de presiune.

Articolul maghiar subliniază că este aproape imposibil ca Rusia să permită Transnistriei să se apropie de UE împreună cu Moldova.

Declarația a fost făcută în cadrul podcastului The Rest Is Politics realizat de jurnaliștii britanici Alastair Campbell și Rory Stewart.

În podcast, Maia Sandu a vorbit despre mișcarea națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, care a dus la independența Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, dar și despre discuțiile de atunci privind reunificarea cu România.

„La sfârșitul anilor ’80, când regimul nu mai era la fel de puternic ca înainte, am avut această mișcare națională care ne-a adus independența. Și, desigur, au existat discuții despre reunificarea cu România, pentru că Moldova a fost parte a României înainte”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a precizat însă că nu a existat un referendum care să arate clar câți cetățeni ar fi susținut unirea.

„Nu putem spune câți oameni ar fi susținut unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar, judecând după numărul celor care au participat la mișcare, aveam sute de mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale”, a declarat Maia Sandu.

(sursa: Mediafax)