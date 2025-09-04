Preşedintele Consiliului European, la Cotroceni: România este un pilon cheie al securității europene

Președintele Nicușor Dan a precizat că a discutat cu Antonio Costa despre situația actuală de securitate.

„Am discutat de situația de securitate, România este în Flancul Estic, cu provocările care decurg. Am discutat de Marea Neagră și de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, și de hub-ul pe care sperăm să îl gestionăm la Marea Neagră, hub-ul european de securitate la Marea Neagră. Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile și am discutat din nou de solidaritatea europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a vorbit cu președintele Consiliului European despre negocierile viitoare pe bugetul Uniunii Europene și despre extinderea Uniunii Europene.

„Am vorbit, bineînțeles, de direcțiile de coeziune și agricultură tradiționale, dar am vorbit și de securitate, și de competitivitate, și de necesitatea ca, în secțiunea de competitivitate, țările mai puțin dezvoltate să aibă posibilitatea să își dezvolte propriile economii. Am vorbit de procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și am vorbit, de asemenea, de rolul Uniunii Europene în lume și de Summiturile viitoare care urmează să aibă loc cu America de Sud și cu Africa, și de necesitatea ca, în acest nou cadru global, Uniunea Europeană să își dezvolte parteneriatele cu alte țări și regiuni”

Antonio Costa a apreciat importanța întâlnirii cu președintele României.

„Astăzi și aici este într-adevăr un moment deosebit de important, pentru că pregătim următoarele acțiunile a Consiliului European. Acum avem două linii de acțiune pentru a spori competitivitatea.

Mai întâi, să alimentăm creșterea economică, să creăm și susținem locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre. În al al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct. Aș vrea să laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru angajamentul față de securitatea europeană. Toți europeanii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică. România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat președintele Consiliului European.

(sursa: Mediafax)