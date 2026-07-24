Franța evacuează zeci de mii de persoane din cauza incendiilor de vegetație. MAE avertizează românii care călătoresc în sudul țării

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în sud-estul Franței, unde autoritățile franceze au instituit cel mai ridicat nivel de alertă pentru incendii de vegetație.

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Evacuare fără precedent în Cap Ferret. Mii de turiști au părăsit zona inclusiv pe mare

Autoritățile franceze au ordonat evacuarea întregii peninsule Cap Ferret, situată la vest de Bordeaux, între Oceanul Atlantic și Golful Arcachon. Din cauza faptului că există o singură rută rutieră de ieșire din peninsulă, sute de persoane au fost evacuate și pe mare, cu ajutorul ambarcațiunilor puse la dispoziție de autorități, potrivit BBC.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate sau se aflau în curs de evacuare. Operațiunea s-a desfășurat în regim de urgență pentru a evita o tragedie, în condițiile în care incendiul continuă să avanseze.

În ultimele zile, focul a mistuit aproximativ 8.700 de hectare de vegetație în regiunea Gironde, iar bilanțul pagubelor materiale este unul dramatic. Cel puțin 80 de locuințe au fost afectate de incendii, dintre care aproximativ 50 au fost distruse complet.

Alte zeci de mii de persoane evacuate în sud-vestul Franței

Situația rămâne critică și în departamentul Landes, unde un alt incendiu izbucnit în apropierea localității Biscarrosse a determinat evacuarea a peste 23.000 de persoane, potrivit BBC.

Aproximativ 18.000 de locuitori și turiști din Biscarrosse, precum și alte 5.000 de persoane din Parentis-en-Born au fost obligați să își părăsească locuințele, campingurile, un cămin pentru vârstnici și o tabără de vară.

În ultimele ore nu au fost raportate noi victime civile, însă tragedia din primele zile ale incendiilor rămâne una dureroasă. Doi pompieri și-au pierdut viața în timp ce luptau cu flăcările în apropierea aeroportului din Bordeaux.

Emmanuel Macron cere sprijin european

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a descris situația drept „extrem de tensionată”, în special în regiunea Gironde, unde incendiile continuă să se extindă din cauza temperaturilor ridicate, a secetei și a vântului puternic.

Șeful statului francez a solicitat activarea mecanismului european de protecție civilă, iar mai multe state membre ale Uniunii Europene au anunțat deja trimiterea de aeronave specializate în stingerea incendiilor.

Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia vor contribui la operațiunile de intervenție, în încercarea de a limita extinderea flăcărilor.

Prefectul regiunii Gironde a precizat că forțe importante de intervenție, atât terestre, cât și aeriene, rămân mobilizate în zonă, iar populația este sfătuită să evite deplasările către regiunile afectate.

Spania se confruntă cu incendii scăpate de sub control

Criza incendiilor nu afectează doar Franța. În Spania, autoritățile au declarat stare de urgență națională după izbucnirea mai multor incendii de vegetație în apropierea Madridului.

Zone precum Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias și Burgohondo sunt afectate de incendii considerate în continuare necontrolate.

Premierul Pedro Sánchez a declarat că incendiile devastează mii de hectare de pădure și afectează numeroase comunități, în timp ce peste 10.000 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor.

Autoritățile spaniole au precizat că evoluția incendiilor a fost încetinită în ultimele ore, însă focarele rămân active și reprezintă în continuare un risc major pentru populație.

MAE avertizează românii care călătoresc în Franța

În contextul agravării situației, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află în Franța sau intenționează să călătorească în această perioadă să manifeste prudență maximă.

Departamentul Bouches-du-Rhône se află sub cod roșu de incendii de vegetație, iar departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence sunt plasate sub cod portocaliu.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de incendii sau în cele unde există risc ridicat de izbucnire a unor noi focare. Românii sunt sfătuiți să respecte toate indicațiile autorităților franceze și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

Totodată, șoferii sunt încurajați să consulte în timp real informațiile privind traficul rutier, întrucât numeroase drumuri pot fi închise din cauza incendiilor sau a intervențiilor echipelor de salvare.

Ce trebuie să facă românii aflați în zonele afectate

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că persoanele care observă un incendiu sau se află într-o situație de pericol trebuie să apeleze imediat numerele de urgență 112 sau 18.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Consulatului General al României la Marsilia, iar în cazuri de urgență au la dispoziție telefoanele consulatelor din Paris, Marsilia, Lyon și Strasbourg.

Autoritățile române recomandă, de asemenea, utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă actualizări privind avertizările de călătorie și informații utile pentru românii aflați în străinătate.

În condițiile în care incendiile continuă să se extindă atât în Franța, cât și în Spania, autoritățile europene rămân în stare de alertă, iar evoluția situației depinde în mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele zile. Temperaturile ridicate, seceta și vântul puternic favorizează propagarea rapidă a flăcărilor, ceea ce face ca riscul unor noi evacuări să rămână foarte ridicat.