Primăria Capitalei testează combarerea ţânţarilor prin dezinsecţie cu drone

Miercuri a fost făcută o testare a acestei proceduri în Parcul Cişmigiu.

"În acest moment suntem într-o testare a eficienţei acestor tratamente. Planul pentru anul următor este probabil să închiriem serviciile de utilizare a (...) unor drone. Dronele sunt operate de un pilot autorizat. Avem nevoie să testăm, să vedem dacă lucrurile funcţionează (...) şi după aceea ne vom gândi şi la investiţii", a explicat Roxana Şunică, într-o conferinţă de presă.



Ea a menţionat că numărul tânţarilor creşte în fiecare an, în contextul modificărilor climatice. "Nu aş spune că au fost mai mulţi (ţânţari), sunt la fel de mulţi ca în fiecare an sau creşte în fiecare an numărul lor, în condiţiile modificărilor climatice, aş spune că am avut însă un număr mult mai mic de petiţii din partea cetăţenilor. (...) Am avut nişte anunţuri, nişte notificări din partea Institutului Naţional de Sănătate şi (Institutului) Cantacuzino cu privire la infecţii cu West Nile. (...) În acest moment suntem în plin tratament treisprezece", a punctat Roxana Şunică.

La rândul său, Bogdan Pascu, director general la Compania Municipală Eco Igienizare, a menţionat că o dronă precum cea cu care s-a făcut miercuri testarea în Parcul Cişmigiu costă între 20.000 şi 30.000 de euro.



"Pentru a combate ţânţarii noi avem tratamente pe larve şi tratamente pe ţânţari şi e mult mai eficient să combaţi larvele, pentru că decât să umbli prin copăcei după ţânţari, mai bine îi distrugi când sunt în stadiu de larvă. Larvele stau în ape mici, cum sunt lacurile din Bucureşti şi ne-am confruntat cu problema că sunt maluri de lac care sunt inaccesibile pentru operatorii umani care se duceau să dea cu respectivele substanţe şi atunci am găsit soluţia asta care se foloseşte în agricultură, care se foloseşte şi pentru ţânţari", a declarat, la rândul său, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. AGERPRES