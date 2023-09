Primăria Capitalei cere o ultimă rundă de negocieri pentru a evita grava de la STB

Conducerea Sindicatului Transportatorilor din București a anunțat că a primit o invitație la o întâlnire la care urmează să se discute propunerile sindicatului și la care se vor căuta soluții pentru evitarea unei greve la STB.

Motivul tensiunilor este expirarea, în 31 august, a Contractului colectiv de muncă și eșuarea negocierilor pentru unul nou.

„Legea spune că eșuarea negocierilor pentru un Contract colectiv de muncă duce la declanșarea conflictului colectiv, cu respectarea unor etape foarte clare. Noi am notificat deja angajatorul privind premisele declanșării conflictului colectiv de muncă, am prezentat punctele rămase în divergență și le-am argumentat, așa cum cere legea. Din păcate am primit un răspuns negativ, un răspuns care nu arată intenția angajatorului de a evita acest conflict colectiv de muncă ce poate avea loc în perioada următoare”, a declarat Vasile Petrariu, președintele sindicatului.

Notificarea a fost trimisă și către Primăria Capitalei.

„Am primit un răspuns din partea domnului Bujduveanu, care m-a invitat la o discuție pentru rezolvarea problemelor în divergență. Am convenit ca săptămâna viitoare, marți, să ne vedem într-o formulă care poate să decidă rezolvarea conflictului, mă refer la ceea ce a rămas în divergență cu privire la CCM. Mi-aș dori să rezolvăm această problemă cât mai repede posibil, pentru că Sindicatul Transportatorilor nu își dorește un conflict de muncă. Sunt premise clare de a soluționa acest conflict, pentru că solicitările noastre nu sunt exagerate, sunt rezonabile”, a mai spus liderul sindical.

(sursa: Mediafax)