Primăria Capitalei inventariază tot patrimoniul istoric

Primăria Municipiului București a anunțat vineri un proiect major de inventariere a patrimoniului orașului, care va crea o bază de date unică cu toate clădirile, terenurile și garajele aflate în proprietatea sau administrarea PMB.

Aceasta este prima inițiativă de acest fel în ultimii 35 de ani și are ca scop obținerea unei imagini complete asupra stării fizice și juridice a patrimoniului Capitalei.

„Azi stabilim principiile și modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar și juridică, dacă sunt litigii, ce suprafață au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societății. Unele vor intra în programe de consolidare, pe altele le putem reabilita în parteneriate cu sectorul privat, pe altele le concesionăm sau închiriem. Dar așa nu mai putem sta, pentru că pică orașul pe noi.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a afirmat că scopul este nu doar să se cunoască situația patrimoniului, ci și să se găsească soluții concrete de valorificare economică și de protecție a clădirilor.

Pentru realizarea acestui proiect, Ciprian Ciucu a adus la aceeași masă mai multe instituții care administrează imobile și terenuri:

Administrația Fondului Imobiliar, responsabilă de locuințele convenabile, locuințele de necesitate, succesiunile vacante, garaje, curți și spații cu altă destinație;

AMCCRS, care se ocupă de imobilele pe perioada expertizelor tehnice și a lucrărilor de consolidare;

Direcția Patrimoniu, care are evidența terenurilor și clădirilor PMB, inclusiv a celor date în administrarea sectoarelor sau aflate în co-proprietate;

Direcția Spațiu Locativ;

ALPAB, care administrează locuințele din Satul Francez și Str. Drumul Cooperativei;

ASSMB, care gestionează clădiri istorice, unele neutilizate;

Direcția de Urbanism;

Poliția Locală a Municipiului București.

Clădirile și terenurile vor fi identificate, cartografiate, analizate și evaluate din punct de vedere funcțional, economic și tehnic. Municipalitatea estimează că până la mijlocul lunii iulie va fi disponibil tabloul complet al patrimoniului.

Primăria anunță că acest proiect va aduce ordine în Capitala României, va revigora clădirile de patrimoniu și va contribui la creșterea veniturilor la buget.

„Inventariem patrimoniul Bucureștiului! Sunt mii de locuințe, de curți, garaje, terenuri și spații cu altă destinație. Vrem să știm în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum le putem salva, cum le putem valorifica. Facem ordine în Capitala României, revigorăm clădirile de patrimoniu și aducem bani la buget.”, a afirmat Primăria Capitalei.

(sursa: Mediafax)