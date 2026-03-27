Procurorii au descins la Departamentul pentru Situații de Urgență. Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de anchetatori

Șeful DSU nu a dorit să comenteze acțiunea procurorilor, precizând însă că în acest moment este vorba despre un dosar care vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este in rem ancheta, este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

Întrebat dacă se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, Raed Arafat a răspuns că nu poate comenta în acest moment.

Ancheta vizează medici din spitale importante din București

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în anchetă sunt vizate două spitale importante din Capitală: Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Conform procurorilor, suspiciunile vizează mai mulți medici care ar fi lucrat atât în cadrul spitalelor, cât și la DSU. Mai exact, ar fi vorba despre doi medici de la Spitalul Floreasca și un medic de la Spitalul Gerota, care ar fi avut activitate și în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Suspiciunea anchetatorilor este că acești medici nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau ca activând acolo.

În acest moment, ancheta este in rem, adică vizează faptele, nu anumite persoane, iar reprezentanții DSU au anunțat că vor reveni cu un comunicat oficial după finalizarea verificărilor.