Profesorul Dan Voiculescu: „România e pe marginea unui colaps social!”

Acesta susține că țara se află într-un punct critic, iar lipsa unor măsuri urgente poate duce la o prăbușire a echilibrului social.

Voiculescu afirmă că peste 50% dintre români trăiesc sub pragul de subzistență și că mulți se simt ignorați de autorități, neavând nici posibilitatea reală de a-și exprima nemulțumirile, nici convingerea că ar fi ascultați. El descrie o Românie „sufocată de incompetență, minciună și cinism”.

„În națiunea noastră clocotește o revoltă înăbușită”, avertizează acesta, subliniind că presiunea acumulată riscă să răbufnească dacă oamenii nu vor primi motive concrete de speranță și dovezi de solidaritate socială.

În opinia lui Dan Voiculescu, anul 2026 ar putea deveni momentul în care tensiunile latente se transformă într-o „explozie socială cu efecte devastatoare”, dacă nu vor exista schimbări semnificative în modul de guvernare și în atenția acordată celor vulnerabili.

Mesajul se înscrie într-un context în care numeroși indicatori economici și sociali arată o realitate tot mai dificilă pentru o mare parte a populației.