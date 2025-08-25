Servicii de îngrijire la domiciliu pentru seniorii vulnerabili , cu bani de la stat

Potrivit unui comunicat al ministerului, apelurile de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 9 milioane de euro, au ca obiectiv sprijinirea persoanelor vârstnice, cu venituri scăzute, care nu se pot îngriji singure și nu se află în întreținerea altei persoane.

Vor fi finanțate servicii de îngrijire la domiciliu și acțiuni de sprijinire a participării sociale active a persoanelor vârstnice.

Pot depune proiecte autoritățile publice locale din localitățile vizate, inclusiv Direcțiile de Asistență Socială/Serviciile Publice de Asistență Socială cu personalitate juridică de la nivel local, și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel județean.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 noiembrie 2025.

(sursa: Mediafax)