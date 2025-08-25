Servicii de îngrijire la domiciliu pentru seniorii vulnerabili , cu bani de la stat

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   22:15
Îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova. Ce prevede noul proiect și de ce servicii ar putea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat patru apeluri de proiecte prin care vor fi finanțate servicii de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor vulnerabili din Delta Dunării, Țara Făgărașului, Valea Jiului și Moții Țara de Piatră.

Potrivit unui comunicat al ministerului, apelurile de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 9 milioane de euro, au ca obiectiv sprijinirea persoanelor vârstnice, cu venituri scăzute, care nu se pot îngriji singure și nu se află în întreținerea altei persoane.

Vor fi finanțate servicii de îngrijire la domiciliu și acțiuni de sprijinire a participării sociale active a persoanelor vârstnice.

Pot depune proiecte autoritățile publice locale din localitățile vizate, inclusiv Direcțiile de Asistență Socială/Serviciile Publice de Asistență Socială cu personalitate juridică de la nivel local, și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel județean.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 noiembrie 2025.

(sursa: Mediafax)

 

proiecte vârstnici vulnerabili servicii domiciliu
