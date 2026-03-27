Protecția Consumatorilor a aplicat sancțiuni de peste 6,8 milioane de lei

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   18:30
Sursa foto: Zeci de agenți economici amendați și închiși

Peste 1.700 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în alimentaţie publică şi distribuţie de produse alimentare au fost verificaţi de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în perioada 23-27 martie, în urma controalelor fiind aplicate amenzi ce au depăşit valoarea de 6,83 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis vineri AGERPRES, în urma constatării a numeroase neconformităţi, au fost întocmite 1.429 de amenzi contravenţionale şi 778 de avertismente.

De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme - în cuantum de peste 370.000 de lei, respectiv oprirea temporară de la comercializare a unor produse de 4,4 milioane de lei şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor în cazul a 32 de operatori economici.

Echipele de control au constatat probleme de neconformitate, precum: utilizarea substanţelor dezinfectante cu termen de valabilitate depăşit; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de producţie (depuneri aderente de impurităţi şi reziduuri alimentare); obstrucţionarea accesului în scopul realizării actului de control; comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri şi depuneri aderente de impurităţi; produse de cofetărie cu depuneri de mucegai; absenţa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (ouă, creme tartinabile şi prăjituri).

În acelaşi timp, produse de origine vegetală erau depreciate calitativ şi prezentau urme de lovire şi de strivire, iar echipamentele/ustensilele utilizate aveau cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurităţi şi urme de arsură.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
