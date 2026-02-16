PSD pune condiții pentru a vota bugetul

Declarațiile au fost făcute luni seară, la Romania TV, unde Grindeanu a susținut că proiectul de buget poate fi negociat pe baza unor priorități clare, PSD indicând trei direcții principale.

Prima prioritate vizează finalizarea PNRR până la jumătatea acestui an. „Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanțarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiții”, a declarat liderul PSD.

A doua prioritate este legată de finanțarea autorităților locale. Grindeanu a cerut ca proiectele de dezvoltare din teritoriu să fie menținute la același ritm de anul trecut: „Trebuie să continuăm investițiile în același nivel ca și anul trecut.”

A treia prioritate este pachetul social, pe care PSD îl consideră esențial în construcția bugetară. „Este punctul de vedere al PSD și asta vom susține”, a mai spus Grindeanu.

În plus, acesta a afirmat că trebuie eliminate „aberațiile de anul trecut”, indicând explicit situații legate de CASS. Potrivit lui, trebuie corectate prevederile privind contribuția la sănătate pentru veterani, foști deținuți politici și mame: „Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget și trebuie să fie corectate.”

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile sale nu sunt acceptate, Sorin Grindeanu a dat un răspuns tranșant: „Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul.”

În același timp, ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că tăierile la categoriile vulnerabile trebuie explicate de cei care le-au decis.

„Pentru tăierile de la categoriile vulnerabile, cred că trebuie să răspundă cine le-a gândit. Nu pot să fiu avocatul unor măsuri pentru care nu cred că există bucurie în a le lua”, a afirmat Manole.

(sursa: Mediafax)