Nu trădarea e cea care desparte oamenii. Află adevăratul motiv

Cele mai multe cupluri se feresc de trădările evidente. Sunt atenți la mesaje suspecte și la absențe nejustificate. Între timp, distanța reală se instalează altundeva, în tăcerile de pe canapea, în serile în care doi oameni stau unul lângă altul și nu își spun nimic adevărat, conform Geediting.com.

Isabella Chase, specialist în relații, descrie fenomenul din proprie experiență. În ultima perioadă a primei sale căsătorii, i-a povestit unui șofer Uber mai multe despre starea sa emoțională decât îi spusese soțului în săptămânile anterioare. „Sincer? Nu prea bine”, a răspuns ea la o întrebare banală. Reacția șoferului a fost simplă: niciun sfat, nicio privire îngrijorată, doar acceptare. Atât i-a trebuit ca să se simtă văzută.



De ce e mai ușor cu un străin

Experții în relații numesc acest mecanism „externalizare emoțională”. Este ceea ce se întâmplă când vulnerabilitatea pe care ar trebui să o aduci acasă ajunge în altă parte. Nu neapărat la o altă persoană cu care ai o relație. Poate fi un coleg, un prieten de la sală, barista care îți știe comanda.

Pericolul nu vine din conexiunea în sine. Vine din contrastul pe care îl creează față de ce ai acasă.

Miza cu un coleg de serviciu pare mai mică. Nu există ipotecă comună, nu există o istorie de zece ani care să fie pusă în joc. Și tocmai de aceea ești sincer. Ironia, subliniază Chase, este că profunzimea angajamentului față de partener devine motivul pentru care nu mai poți fi sincer cu el.

Cum se atrofiază intimitatea

Intimitatea emoțională nu moare brusc. Se atrofiază prin nefolosire, ca un mușchi pe care nu-l mai exersezi. Reportajele NPR despre relațiile pe termen lung subliniază o distincție esențială: a te simți confortabil cu cineva nu înseamnă că ești intim emoțional cu acea persoană.

Confortul poate exista fără apropiere. De fapt, îl înlocuiește adesea.

Se întâmplă treptat. La început, împărtășești totul – anxietățile, visele ciudate, gândul de sub duș. Apoi viața se acumulează și începi să triezi. Ce e urgent, ce poate aștepta, ce se șterge. Lucrurile care se șterg primele sunt mereu aceleași: incertitudinea, oboseala, gândul „nu știu dacă sunt fericit.”

Îți spui că ești grijuliu. Că partenerul are propriile griji. Că nu e mare lucru. Fiecare mărturisire înghițită adaugă un milimetru de distanță. Milimetrii nu par nimic, până devin kilometri.

Ce transmite sinceritatea cu un coleg

Psychology Today a analizat modul în care dezvăluirea de sine funcționează în relații. Concluzia: ca să fii sincer cu cineva, ai nevoie să crezi că adevărul tău nu va fi folosit ca armă și nu va declanșa anxietatea celuilalt.

În relațiile lungi, această siguranță se erodează tocmai pentru că ambii parteneri țin prea mult. „Nu sunt sigur că sunt fericit” se traduce automat în „Nu sunt sigur în privința noastră.” Așa că înveți să codifici. „Sunt bine” devine răspunsul implicit – nu din lipsă de onestitate, ci pentru că sinceritatea costă prea mult efort.

Persoana de la serviciu ascultă cuvintele la prima vedere. Dă din cap. Conversația durează patru minute și nu costă nimic. Desigur că pare mai ușor.

Ce faci cu această informație

Chase nu propune o soluție simplă. Propune o întrebare: dacă te deschizi mai ușor cu un coleg decât cu partenerul tău, ce îți spune asta despre starea reală a relației?

Momentul în care începi să editezi ce îi povestești partenerului despre acea persoană este, spun specialiștii în relații, primul semnal clar. Cenzurarea este primul limbaj al secretului. Dar înainte de cenzurare vine foamea, foamea emoțională dintr-o relație în care sinceritatea a devenit prea costisitoare.

Recunoașterea acestui moment nu înseamnă că relația e pierdută. Înseamnă că e momentul să aduci conversația acasă.

(sursa: Mediafax)