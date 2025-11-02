x close
Un pui de urs și-a prins capul într-o găleată metalică, la Poiana Brașov

de Redacția Jurnalul    |    02 Noi 2025   •   20:01
Un pui de urs cu capul prins într-o găleată metalică a fost salvat, duminică, în Poiana Brașov. Intervenția s-a desfășurat contra cronometru deoarece puiul de urs risca să rămână fără aer.

Un apel 112 primit de la un salvamontist din Poiana Brașov semnala că în zona de îmbarcare a Telescaunului Ruia a fost văzut un pui de urs care avea capul prins într-o găleată metalică și nu mai reușea să și-o îndepărteze.

Jandarmii și salvamontiștii au început căutarea puiului de urs, pe care l-au găsit în aproximativ o oră în zona împădurită a Pârtiei de Schi Lupului Superior.

Puiul era agitat, iar riscul cel mai mare era să plece în pădure, iar lăsarea întunericului ar fi făcut imposibilă salvarea lui.

Medicul veterinar a tranchilizat animalul și cu ajutorul unei foarfeci pentru tablă s-a reușit îndepărtarea găleții și salvarea puiului de urs.

Puiul de urs nu avea probleme de sănătate și nici nu mai era agresiv, motiv penru care a fost eliberat în pădure.

