Radu Miruță: 14 drone rusești au pătruns în România, trei erau încărcate cu explozibil. Ministrul Apărării cere măsuri urgente la nivel UE și NATO

Ministrul Apărării a avertizat la Bruxelles asupra riscurilor de securitate generate de atacurile Rusiei din apropierea granițelor României

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis un mesaj ferm în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, desfășurată marți la Bruxelles. Oficialul român a atras atenția asupra numărului tot mai mare de incidente provocate de drone rusești în apropierea granițelor României și asupra riscurilor directe pentru securitatea spațiului european și euro-atlantic.

Potrivit ministrului, de la începutul anului au fost înregistrate 14 incidente în care drone rusești au pătruns pe teritoriul României. Mai grav, trei dintre aceste aparate aveau încărcătură explozivă.

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, unde principalele teme au vizat securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea capacităților defensive ale statelor membre.

Incidentul de la Galați, prezentat oficialilor europeni

În cadrul discuțiilor de la Bruxelles, ministrul român a prezentat și cazul recent al fragmentelor de dronă căzute în municipiul Galați, incident care a stârnit îngrijorare atât la nivel național, cât și în rândul aliaților europeni și NATO.

Oficialul român a subliniat că aceste incursiuni reprezintă o încălcare directă a spațiului aerian european și euro-atlantic și că amenințările generate de războiul din Ucraina nu mai pot fi tratate ca probleme izolate.

„Este necesară abordarea acestor amenințări ca o provocare comună pentru întreaga securitate europeană”, a transmis ministrul român în cadrul reuniunii.

România cere măsuri urgente la nivel UE și NATO

Mesajul principal transmis de delegația României a fost legat de nevoia urgentă de recalibrare a sistemelor de apărare aeriană la nivel european și aliat.

În contextul atacurilor frecvente lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina, statele aflate în proximitatea conflictului sunt expuse unor riscuri tot mai mari. România, membră NATO și stat aflat la granița estică a Uniunii Europene, se confruntă direct cu efectele extinderii amenințărilor aeriene.

La reuniunea de la Bruxelles au participat și Mark Rutte, precum și ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov.

Sprijin pentru Ucraina și creșterea producției de apărare în Europa

În cadrul reuniunii, Radu Miruță a reafirmat și sprijinul României pentru Ucraina, insistând asupra importanței unei susțineri coordonate și predictibile pentru consolidarea capacităților de apărare ale statului ucrainean.

Ministrul român a susținut dezvoltarea unor parteneriate de tip joint venture între statele europene și Ucraina pentru creșterea producției industriale din domeniul apărării.

Potrivit oficialului, Uniunea Europeană ar trebui să accelereze procesul de identificare și conectare a facilităților industriale existente pe teritoriul european pentru a crea sinergii și pentru a crește rapid capacitatea de producție militară.

Acesta a explicat că numeroase facilități industriale din Europa, chiar dacă nu dețin tehnologii complete de producție, pot contribui prin servicii de testare, evaluare și certificare, într-un efort comun de consolidare a industriei de apărare europene.

Tensiunile de la granița României cresc pe fondul războiului din Ucraina

Incidentele repetate cu drone rusești care ajung pe teritoriul României amplifică tensiunile de securitate în regiune și ridică semne de întrebare privind eficiența actualelor sisteme de monitorizare și apărare aeriană.

În ultimele luni, autoritățile române au raportat în mai multe rânduri descoperirea unor fragmente de drone în apropierea graniței cu Ucraina, în special în zona județelor Galați și Tulcea, aflate în apropierea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Mediafax