x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bolojan îl propune pe Miruță ca interimar la Apărare

Bolojan îl propune pe Miruță ca interimar la Apărare

de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   12:40
Bolojan îl propune pe Miruță ca interimar la Apărare
Sursa foto: Hepta/Radu Miruță

 Premierul Ilie Bolojan a anunțat că i-a propus președintelui ca Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, să asigure interimatul la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Premierul Ilie Bolojan susține că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.

„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan.

Acesta anunță că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Radu Miruță mosteanu apărare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri