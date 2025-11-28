Bolojan îl propune pe Miruță ca interimar la Apărare

Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Premierul Ilie Bolojan susține că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.
„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Bolojan.
Acesta anunță că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
(sursa: Mediafax)
