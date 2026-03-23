Radu Miruță confirmă că România ar putea trimite militari în Strâmtoarea Ormuz

de Redacția Jurnalul    |    23 Mar 2026   •   16:12
Sursa foto: Hepta/ Radu Miruță anunță posibila prezență militară în Ormuz

Radu Miruță, Ministrul Apărării, a anunțat, luni, după ce România s-a alăturat unei coaliții formate din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, că țara noastră poate trimite în zonă ofiţeri de stat major, „personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare” sau poate ajuta cu schimb de informații, relatează News.ro. 

Ministrul Apărării a mai precizat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz. 

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastrăe”.

Ministrul a adăugat că orice acțiune concretă va fi realizată împreună cu partenetii internaţionali: „În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”.

Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul a afirmat că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul. 

