Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2025 – susținută de Institutul Cultural Român

Dedicată celebrării celor mai importante apariții editoriale ale anului precedent, Gala va reuni scriitori, critici literari, traducători, editori și reprezentanți ai vieții culturale românești. Evenimentul va beneficia de participarea extraordinară a artistei Maria Răducanu.

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2025 este alcătuit din Paul Cernat, Gabriela Gheorghișor, Angelo Mitchievici — președinte, Nicolae Oprea, Antonio Patraș, Vasile Spiridon și Adrian Tudurachi.

Cele cinci premii susținute de Institutul Cultural Român sunt:

Premiul special;

Premiul „Cartea de proză”;

Premiul „Cartea de traduceri”;

Premiul „Cartea pentru copii și tineret”;

Premiul „Cartea de debut”

Prin implicarea în acest proiect, Institutul Cultural Român își reafirmă misiunea de a sprijini literatura română contemporană și de a contribui la consolidarea dialogului cultural prin intermediul cărții, al traducerii literare și al promovării autorilor români. ICR continuă să încurajeze recunoașterea valorii literare, promovarea creației românești și consolidarea prezenței culturii scrise în spațiul public. Categoriile susținute de ICR reflectă diversitatea producției editoriale actuale: de la proză și traduceri la literatura pentru copii și tineret, debut literar și volume cu valoare culturală distinctă.

Premiul „Cartea de proză” evidențiază contribuțiile importante la dezvoltarea prozei românești contemporane, iar Premiul „Cartea de traduceri” pune în lumină rolul traducătorilor în circulația ideilor, a patrimoniului literar universal și a dialogului intercultural. Totodată, Premiul „Cartea pentru copii și tineret” susține literatura dedicată noilor generații de cititori, iar Premiul pentru debut încurajează afirmarea unor voci literare aflate la început de drum. Premiul special susținut de ICR recunoaște proiecte editoriale cu valoare aparte în peisajul literar actual.

În cadrul Galei vor fi acordate distincții pentru volume de poezie, proză, critică, eseu și istorie literară, traduceri, literatură pentru copii și tineret, debut, premii speciale, precum și premii dedicate literaturii în limba maternă și literaturii în limbile minorităților naționale. De asemenea, va fi acordat Premiul național de literatură pentru Opera Omnia, distincție decernată fără nominalizări.

Gala este organizată de Uniunea Scriitorilor din România, coprodusă de TVR, fiind un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Partenerii Galei sunt Departamentul pentru Relații Interetnice și Institutul Cultural Român, iar partenerii media sunt România literară, Luceafărul de dimineață și Viața Românească.