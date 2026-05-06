Muzeul trenurilor noi din Gara Obor: 21 de garnituri de ultimă generație zac în soare în loc să transporte călători

Ministrul a anunțat, miercuri, într-o postare pe Facebook, primele măsuri luate după ce săptămâna trecută a găsit 21 de trenuri noi, „lăsate să se decoloreze în soare, în gara Obor, în loc să transporte călători în condiții decente”.

„Sigur, am auzit multe scuze - exact din partea celor care au avut libertatea de a gestiona aceste contracte și condiții cum au vrut, înainte de a le semna. Scuzele nu rezolvă blocajele. Dialogul, da”, a scris Radu Miruță.

El adaugă că miercuri a adus la discuții producătorul din Polonia, „căruia Ministerul Transporturilor nu i-a cerut să producă nimic în România”, reprezentanții CFR, ARF și cei care gestionează proiectul.

În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că, în termen de 7 zile, Ministerul Transporturilor va propune producătorului un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite, astfel încât să poată fi puse în funcțiune trenurile. Ulterior, în alte 4 zile, compania producătoare va comunica în ce măsură acceptă acest compromis pentru deblocarea situației.

„Trebuie să mișcăm lucrurile, să penalizăm nerespectările de contract, să sancționăm, dar nu să ținem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi, ținându-se de nas”, mai spune Miruță.

În urmă cu o săptămână, Radu Miruță anunța „culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”.

