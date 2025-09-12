x close
Radu Oprea: Nu cred că e benefică o nouă creștere a TVA pentru Horeca

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   17:15
Sursa foto: gov.ro/Radu Oprea

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, spune că litoralul românesc are mai puțini turiști decât anul trecut și consideră că o majorare suplimentară a TVA-ului pentru sectorul Horeca ar fi o măsură greșită.

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a declarat vineri, la o conferință de presă susținută la sediul PSD, că a discutat cu numeroși antreprenori din industria ospitalității și a constatat o scădere a numărului de turiști pe litoral față de sezonul trecut.

„Cred că trebuie făcută o analiză serioasă asupra cauzelor și, în funcție de rezultate, decis dacă se impune sau nu o nouă creștere a TVA-ului pentru Horeca. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru cei care au investit în turism în România”, a afirmat Oprea.

El a subliniat că România trebuie să rămână competitivă în raport cu țările vecine, menționând că Bulgaria și Ungaria aplică deja cote reduse de TVA pentru sectorul Horeca. „Personal, cred că este suficient cât a crescut TVA-ul în Horeca”, a adăugat oficialul guvernamental.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Radu Oprea tva HORECA
