Raed Arafat, vizită de urgență în Prahova: Șeful DSU evaluează la fața locului dezastrul provocat de inundații

Potrivit DSU, delegația, din care au făcut parte și reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a vizitat localitățile Breaza, Adunați, Comarnic și Bușteni, unde au fost analizate efectele fenomenelor hidrometeorologice și stadiul intervențiilor aflate în desfășurare.

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În timpul vizitei, Raed Arafat s-a întâlnit cu prefectul județului Prahova, cu primarii localităților afectate și cu reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea situației operative. Discuțiile au vizat evaluarea nevoilor din teren, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea intervențiilor și sprijinirea populației afectate.

DSU precizează că secretarul de stat îl informează permanent pe viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, precum și pe prim-ministrul României cu privire la evoluția situației și la măsurile dispuse.

Forțele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în zonele afectate și vor continua misiunile până la lăsarea întunericului, în condiții de siguranță. Acțiunile vor fi reluate în cursul zilei de marți, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor și acordarea de sprijin populației.

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(sursa: Mediafax)