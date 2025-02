Rafila: Plata per performanță trebuie să se adreseze tuturor categoriilor de medici

'Sunt foarte mari diferențe și nu cred că este nici etic și nici moral ca medici, de exemplu, care fac o activitate total diferită, adică unii foarte intens, alții mult mai puțin relevantă, să primească aceleași drepturi salariale. Cred că e o chestiune pe care trebuie să o abordăm în cursul acestui an, să o și rezolvăm împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu consultanța pe care o avem în cadrul PNRR. (...) Legat de asistența medicală prespitalicească și de implicarea diverselor categorii de profesioniști plata per performanță trebuie, cred, să se adreseze tuturor categoriilor de medici', a afirmat ministrul.



Potrivit acestuia, Ministerul Sănătății susține finanțarea 'corespunzătoare' a activității medicilor din ambulatoriul de specialitate, care, în prezent, primesc o sumă de bani inferioară celei primite de medicii de familie.



'Poziția pe care Ministerul Sănătății a avut-o mod constant este de finanțare corespunzătoare a activității medicilor din ambulatoriul de specialitate, care în momentul de față primesc o sumă de bani care este inferioară medicilor de familie. Nu cred că este în regulă. Sigur și medicina de familie trebuie să fie stimulată și dezvoltată. În mod clar, facem acest lucru și veniturile medicilor de familie s-au dublat în anul 2023, dar nu putem să neglijăm dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu de specialitate dacă vrem să avem o finanțare sustenabilă la nivelul asistenței medicale', a explicat Rafila, la Conferința 'Health Forum: Marile provocări din Sănătate în 2025'.



El a completat că Ministerul Sănătății va lua în considerare dezvoltarea asigurărilor private de sănătate, care este 'nesemnificativă' în România comparativ cu orice altă țară din Uniunea Europeană.



'Mecanismele pe care le-am dezvoltat în România nu aduc, de fapt, bani noi în sistemul de Sănătate. (...) Cred că această dezvoltare a serviciilor medicale, inclusiv după program, de exemplu, în unitățile sanitare publice poate să constituie un trigger de stimulare a acestor asigurări private de sănătate care să ofere servicii în plus sau o scurtare a listelor de așteptare acolo unde este cazul pentru pacienți', a transmis ministrul.

AGERPRES