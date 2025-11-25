Trei companii și-au manifestat intenția de a cumpăra rafinăria și benzinăriile Lukoil din România

Bogdan Ivan a declarat, în cadrul celei de-a șaptea edițiiții a a Romanian International Energy Conference(RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE) și desfășurată sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei din România, că sunt trei companii interesate de preluarea activelor gigantului rus, care negociază direct cu acesta.

„Rafinăria oricum era oprită pentru mentenanță de la jumătatea lunii octombrie și n-am văzut o mare penurie în piață din acest motiv. În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul. Încă de acum câteva săptămâni am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să se parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a reiterat că România nu a solicitat prelungire a termenelor de aplicare a sancțiunilor aplicate de partenerul ei strategic.

„Între timp, în baza legislației actuale, este evident că România nu a cerut o prelungire a acestor termene, pentru că e o decizie foarte clară și politică dacă aplicăm sancțiunile SUA și suntem de acord cu ele sau nu. România, spre deosebire de alte state vecine, nu este dependentă de producția de hirocarburi și de importuri lor din partea Federației Ruse și a Lukoilului. Prin urmare, nu am cerut această prelungire. Și poziția noastră este foarte clară și foarte fermă: În momentul de față așteptăm să existe aplicarea sancțiunilor, urmând ca, imediat după, această companie să găsească un cumpărător și să încheie tranzacția pentru a nu perturba activitate economică”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a menționat că, între timp, Ministerul de Externe, care este responsabil cu implementarea acestor tipuri de sancțiuni, împreună cu celelalte ministere de resort, pentru că e o acțiune guvernamentală, are în elaborare un act normativ la care a contribuit și instituția pe care o conduce încă de săptămâna trecută, cu expertiza tehnică a Ministerului Energiei, tocmai pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active și activități economice.

Acest proiect de act normativ va fi pus în transparență decizională de Ministerul de Externe.

La întrebarea Mediafax, ministrul a detaliat că potențialii cumpărători poartă negocieri și la nivel global, și doar național.

„Negocieri care se poată în momentul de față și internațional. Sunt companii care au ofertat global, cei din Statele Unite au primit mai multe oferte la nivel național, sunt companii care sunt interesate să achiziționeze și a și activele din România, inclusiv companiei românești, inclusiv din State, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene, iar în momentul de față este evident că e o tranzacție între două companii private în care statul are puteri limitate de a interveni. În momentul de față, ceea ce facem noi să respectăm sancțiuni de SUA și să le implementăm la timp”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul nu a putut da numele acestor companii, argumentând că ar încălca un confidențialitate a unui document comercial din partea celor companii care au informat oficial Ministerul Energiei.

„În momentul de față există o procedură standard. Legislația prevede acest lucru la fel aproximativ la fel ca și procesul de supraveghere încă care a avut loc încă din 2022 pe alte companii care aveau ca și capital ca si sus a capitalului Federația Rusă. Este acel model care doar se actualizează cu legislația din 2025”, a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat de situația Romgaz, care este partener cu Lukoil în concesiunea privind explorarea periemtrului Trident din Marea Neagră, ministrul Energiei a precizat că producătorul național de gaze nu va fi afectat de această negociere.

„Se lucrează și la acest la acest capitol, s-au cerut date suplimentar referitor la modul în care se pot implementa acele sancțiuni inclusiv la nivelul OFAC pentru a clarifica modul în care poate să-și exercite, dacă va exista această situație, dreptul de preempțiune Romgazul. E o procedură tehnică care în momentul de față se discută cu toți factorii implicați, atât național, cât și cu cei americani”, a precizat Bogdan Ivan.

Ministrul a întărit declarațiile premierului de vineri privind protejarea Romgaz în fața sancțiunilor.

„Asta am făcut-o încă de la început, am transmis OFAC, am tratat chirurgical și am eliminat orice asociere cu compania Romgaz sau alte companii mari din România care au activitate economică, comercială, cu cei de la Lukoil și care este evident că am anticipat situația în care lle puteau să fie blacklistate și le-am eliminat din această listă”, a spus ministrul Energiei.

„Sunt două companii pe care le are astăzi Lukoil în România. E o discuție o discuție comercială în care toate opțiunile sunt pe masă. Nu pot să vă dau aceste informații pentru că nu le am în totalitate, știu doar intenția lor. Știu că ei sunt la negocieri că de acum mai multe săptămâni. Statul român este alături în tot ceea ce poate din punct de vedere legal pentru ca ei să închidă această tranzacție, să preia activele și să aibă o activitate economică din România. Este o decizie care depinde foarte mult de două entități private care în momentul în care sunt într-o negociere comercială este evident că trebuie să se pună de acord. Dacă aș avea eu acest atribut și aș putea să închid acest deal (înțelegere – n.r ), aș face-o cu foarte mare încântare” a a declarat ministrul Energiei.

Întrebat de MEDIAFAX ce scenariu ar prefera, ca activele să fie preluate de o companie românească sau una străină, Bogdan Ivan a declarat că, „ipotetic, sufletește ca român, aș face-o cu o companie românească”, a conchis Bogdan Ivan.

(sursa: Mediafax)