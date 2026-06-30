Câți români s-au recalificat gratuit prin ANOFM de la începutul anului

Din numărul total de persoane care au participat la cursuri, 6.348 sunt şomeri, 685 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, iar 670 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în timp ce 60 de persoane sunt beneficiare de servicii gratuite, altele decât şomerii.



În perioada de referinţă au fost organizate 382 de programe de formare profesională gratuite, dintre care: 225 de programe de calificare/recalificare, 120 de programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare, precum şi 37 de programe de competenţe cheie/transversale, se menţionează în comunicatul ANOFM, transmis AGERPRES.



Dintre cei 6.348 de şomeri participanţi, sub vârsta de 25 de ani sunt 977 de persoane (15,39%), între 25 şi 30 de ani - 493 (7,77%), între 30 şi 35 de ani - 561 (8,84%), între 35 şi 45 de ani - 1.595 (25,13%), iar peste 45 de ani - 2.722 (42,87%).



Nivelul de studii este următorul: studii profesionale, liceale sau postliceale - 3.683 (58,02%), studii gimnaziale - 1.388 (21,87%), studii superioare - 1.054 (16,60%) şi mai puţin de 8 clase - 223 (3,51%).



Principalele meserii/ocupaţii, în funcţie de numărul de participanţi, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în primele cinci luni ale anului 2026, sunt: lucrător comercial - 929; agent de securitate - 778; operator introducere, prelucrare, validare date - 514; competenţă digitală inclusiv de siguranţă pe internet şi securitate cibernetică - 346; referent resurse umane - 346; inspector din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 229; bucătar - 223; contabil - 209; coafor - 206; ajutor bucătar - 200.

AGERPRES