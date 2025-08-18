Reclamele la jocuri de noroc și tutun ar putea fi interzise pe clădirile din Capitală

Consilierii generali USR Nicorel Nicorescu și Dragoș Radu au depus un proiect de hotărâre ca, din 1 ianuarie 2026, să fie interzise reclamele pentru jocuri de noroc și produse din tutun și conexe pe toate bunurile publice și private ale Capitalei, inclusiv pe cele administrate de sectoare, instituții locale sau companii unde Primăria este acționar majoritar.

Dacă va fi adoptat, proiectul ar transforma Bucureștiul în primul mare oraș din România care își eliberează spațiul public de reclamele la jocuri de noroc și tutun, un pas semnificativ în direcția protejării sănătății publice și a generațiilor viitoare.

„Vrem să readucem spațiul public în serviciul oamenilor, nu în slujba unor industrii care produc dependență și afectează grav sănătatea. Este momentul ca Bucureștiul să facă un pas curajos pentru a proteja generațiile viitoare”, a declarat Nicorel Nicorescu, consilier general USR și inițiator al proiectului.

„Publicitatea stradală la jocuri de noroc și tutun nu este doar o problemă estetică, ci și una de sănătate publică. Dacă vrem un oraș prietenos pentru tineri și familii, trebuie să curățăm spațiul public de mesajele care normalizează dependențele”, a adăugat Dragoș Radu, consilier general USR, inițiator al proiectului.

Potrivit USR București, inițiativa urmărește protejarea sănătății publice, în special a copiilor și tinerilor, de efectele nocive ale publicității agresive pentru produse cu risc crescut de dependență și mortalitate. Conform studiului „Betting on a Better Future” realizat de CeSIP, publicitatea la jocuri de noroc crește cu peste 10% probabilitatea ca adolescenții să dezvolte dependență, iar aproape un sfert dintre aceștia încep să joace înainte de 14 ani.

(sursa: Mediafax)