Reportul la Joker, la categoria I, se apropie de 8 milioane de euro

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).



La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este la categoria I un report de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I de peste 76.400 de lei.

AGERPRES