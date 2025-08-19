Restricții de circulație pentru camioane pe teritoriul Ungariei

Poliția de Frontieră Română îi informează pe șoferi că autoritățile maghiare vor institui restricții de circulație pe teritoriul Ungariei pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august, cu ocazia sărbătorii naționale a Sfântului Ștefan.

Astfel, restricțiile vor fi aplicate de marți, la ora 23.00 (ora României), până miercuri, la ora 23.00.

Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj și are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria.

Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze în permanență din surse oficiale.

(sursa: Mediafax)