Restricții de circulație pentru camioane pe teritoriul Ungariei

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   10:02
Sursa foto: Hepta

Autoritățile impun restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 t) pe teritoriul Ungariei. Acestea se aplică marți și miercuri.

Poliția de Frontieră Română îi informează pe șoferi că autoritățile maghiare vor institui restricții de circulație pe teritoriul Ungariei pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august, cu ocazia sărbătorii naționale a Sfântului Ștefan.

Astfel, restricțiile vor fi aplicate de marți, la ora 23.00 (ora României), până miercuri, la ora 23.00.

Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj și are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria.

Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să se informeze în permanență din surse oficiale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: restrictii camioane Ungaria mare tonaj
