Restricții de trafic în Capitală din cauza unor evenimente, în weekend

Astfel, sâmbătă, între orele 16.00-22.00, se va organiza o adunare publică cu ocazia „Evenimentului cultural - Day Party @MARe”, pe str. Heleșteului – segmentul adiacent intrării laterale a Muzeului de Artă Recentă.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 15.00-23.00, se va restricționa traficul rutier pe str. Heleșteului, segmentul de drum cuprins între str. Armindenului și bd. Primăverii, fără afectarea intersecțiilor.

Duminică, între orele 15.00 - 18.30, se va organiza un eveniment de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor, după următorul program: între orele 15.00-15.30, adunarea participanților în Piața Universității - esplanada cu statui, între orele 15.30-16.00, alocuțiuni în Piața Universității, între orele 16.00-17.30, deplasarea participanților pe banda I de circulație, pe următorul traseu: Piața Universității - Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei (alveola centrală) – punct final, între orele 17.30-18.00, alocuțiuni în Piața Victoriei (alveola centrală), între orele 18.00-18.30, defluirea individuală a participanților.

De asemenea, duminică, Arhiepiscopia Romano-Catolică București va organiza o procesiune religioasă, după următorul program: între orele 14.30-15.00, adunarea participanților în zona Statuii „Papa Ioan Paul al II-lea”, de la intersecția dintre str. Schitu Măgureanu cu str. Constantin Stahi, între orele 15.00-15.45, deplasarea participanților se va desfășura pe următorul traseu: str. Schitu Măgureanu – str. Știrbei Vodă – str. Luterana – str. General Berthelot – Catedrala Sf. Iosif.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricționat (cu excepția STB), în intervalul orar 14.30-15.30, pe str. Pictor Stahi (segmentul de drum cuprins între str. Schitu Măgureanu și str. Știrbei Vodă), precum și pe str. Schitu Măgureanu (segmentul de drum cuprins între str. Grigore Cobălcescu și str. Știrbei Vodă).

