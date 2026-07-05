Atenție, șoferi! Circulație oprită pe mai multe drumuri din Sibiu și Caraș-Severin

Șoferii vor întâmpina duminică restricții temporare de circulație în județele Sibiu și Caraș-Severin, din cauza unor competiții sportive programate pe drumuri naționale. Cea mai importantă măsură vizează desfășurarea Turului Ciclist al Sibiului, unde traficul va fi oprit pentru aproximativ 45 de minute. Restricții vor fi impuse și în municipiul Reșița, pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, între orele 09:45 și 10:30, circulația rutieră va fi oprită pe DN 7H, până la intersecția cu DJ 106B, în localitatea Șura Mică, județul Sibiu.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a Turului Ciclist al Sibiului, una dintre cele mai importante competiții de ciclism din România. Polițiștii le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.

Campionatul Național de Viteză în Coastă

Tot duminică, între orele 08:30 și 18:00, circulația autovehiculelor va fi oprită pe DN 58, între kilometrii 44 și 50, în zona Reșița – Valea Domanului, unde se desfășoară Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Autovehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone vor fi deviate pe străzi adiacente. Pentru vehiculele de peste 7,5 tone a fost stabilită o rută ocolitoare prin Reșița – DJ 581 – Grădinari – DN 57 – Oravița – DN 57B – DN 58 – Anina – DN 58 – Carașova.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, la ora 07:00 nu erau înregistrate accidente sau alte evenimente care să impună restricții pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale.

Traficul se desfășoară în condiții bune pe principalele artere rutiere, inclusiv pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, precum și pe drumurile naționale DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu. Carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să evite depășirile periculoase. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să se asigure înainte de schimbarea direcției de mers, să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față și să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

(sursa: Mediafax)