Rețelele de transport a energiei dintre România și Bulgaria, modernizate. Ivan: Prețuri mai mici

Ministrul a anunțat că Uniunea Europeană a publicat miercuri lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.

Astfel, din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanța Proiectul de Interes Comun CARMEN, dezvoltat de consorțiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și Elektroenergien Sistemen Operator EAD.

În cadrul proiectului, reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România și Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar și pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile.

„Concret, interconectările energetice înseamnă prețuri mai mici pentru români și companiile din România, pentru că transferă eficient și sigur energie, fără pierderi și fără suprasolicitări în sistem”, susține Bogdan Ivan.

El adaugă că acesta este primul proiect din aria tematică „rețele inteligente de electricitate” dezvoltat pe teritoriul României și că acesta înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii.

(sursa: Mediafax)