Revoltă în Rahova: locatarii blocului care a explodat, transformați din proprietari în chiriași

Revoltă printre locatarii blocului care a explodat în cartierul Rahova, din București. După ce și-au pierdut locuințele în urma tragediei, oamenii au aflat că, potrivit planului anunțat de Guvern, imobilul va fi reconstruit pe bani publici — însă proprietarii nu-și vor mai primi casele înapoi, ci vor deveni chiriași ai statului, scrie observatornews.ro

„Am ajuns din proprietari să ne facă chiriași un neavenit”, spune, cu amărăciune, una dintre locatare.

„Statul construiește, statul deține”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că aceasta este singura variantă legală în condițiile actuale. Noul bloc va fi construit din fonduri publice, iar statul va fi, temporar, proprietar.

„S-a prevăzut, fiind o construcție nouă pe bani publici, posibilitatea și obligația ca locatarii afectați să fie cazați cu chirie în noile locuințe”, a declarat ministrul.

Chiria ar urma să fie plătită statului, dar foștii proprietari vor avea ulterior posibilitatea de a cumpăra din nou apartamentele, în funcție de eventualele despăgubiri primite după finalizarea anchetei.

Locatarii, în pragul disperării: „Ne iau ce e al nostru!”

Pentru oamenii care și-au pierdut totul în explozie, soluția propusă de Guvern este de neacceptat.

„Ministrul care a spus treaba asta să-și dea demisia! Ne întoarcem în anii colectivizării. Ne ia ce-i al nostru și ne bagă la colectiv", spune un alt locatar, vizibil revoltat.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susține însă că legea ar trebui modificată pentru a permite ca noul imobil să revină direct celor păgubiți.

„Problema juridică este cine rămâne titularul dreptului de proprietate la final. Vom căuta soluții pentru ca locatarii să redevină proprietari”, a spus edilul.

Între speranță și incertitudine

Până când se va găsi o soluție, locatarii încearcă să își refacă viața. Unele familii au fost cazate temporar de organizații umanitare.

Gabriel Floarea, fiul unui locatar, își amintește cu groază momentul exploziei:

„Am auzit o bubuitură puternică. Geamurile s-au deschis de la suflu. Mi-a intrat o bucată de beton în casă. Era să mă lovească. A fost un șoc. Acolo am crescut, acolo aveam toți prietenii.”

27 de dosare de daună au fost deja depuse la companiile de asigurări, însă doar o parte dintre locatari aveau polițe facultative, cu sume asigurate de aproximativ 80.000 de euro pentru fiecare apartament. Ceilalți, care nu aveau asigurare, se bazează acum doar pe ajutorul statului.

Trei morți și o anchetă în desfășurare

Explozia din Rahova a luat viața a trei oameni, printre care și o tânără însărcinată. Familia ei a condus-o astăzi pe ultimul drum, convinsă că ar fi putut fi salvată dacă intervenția ar fi fost mai rapidă.

Ancheta continuă, iar autoritățile spun că vinovatul va fi obligat să plătească despăgubiri, odată stabilit. Dar un proces de acest fel poate dura ani buni — un timp pe care mulți dintre cei rămași fără locuință nu și-l mai permit.

„E o dublă tragedie — am pierdut și casa, și dreptul la ea”, spune o locatară, privind ruinele care odinioară îi erau acasă.