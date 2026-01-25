Rezultate LOTO 6/49 duminică 25 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 25 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49: 18 40 27 33 5 48

Loto 5 din 40: 27 7 13 10 6 5

Joker: 3 18 37 29 23 + 15

Noroc: 3 5 1 1 0 3 8

Super Noroc: 6 7 4 5 7 9

Noroc Plus: 4 4 6 8 4 2

La Loto 6/49, reportul categoria I depășește 17,90 milioane lei (peste 3,51 milioane euro), atrăgând mii de jucători. Noroc pune în joc un report cumulat de peste 4,14 milioane lei (peste 814.100 euro).

Joker impresionează cu reportul categoria I de peste 49,03 milioane lei (peste 9,62 milioane euro) și categoria a II-a de peste 223.800 lei (peste 43.900 euro). La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 373.300 lei (peste 73.200 euro), iar Loto 5/40 oferă peste 157.700 lei (peste 30.900 euro) la categoria I. Super Noroc vine cu peste 4.800 lei report categoria I.

Printre câștigurile recente: La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria N+3 în valoare de 1.140.905,46 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 98.096,76 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.