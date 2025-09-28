x close
Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    28 Sep 2025   •   18:54
Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi
Sursa foto: Norsk Tipping

Duminică, 28 septembrie 2025, Loteria Română au organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Premiile puse la bătaie sunt consistente, iar jucătorii au noi șanse de a câștiga sume importante. La extragerile de joi, 25 septembrie, au fost acordate peste 22.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 28 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 9  25  14  36  6  8

Loto 5 din 40: 10  20  6  8  1  34

Joker: 31  19  17  26  3  +  2

Noroc: 6  3  5  1  8  8  4

Super Noroc: 9  4  3  0  1  2

Noroc Plus: 0  1  5  8  2  8

Noroc: peste 3,36 milioane de lei în joc

Cel mai mare report se înregistrează la Noroc, unde la categoria I este pusă la bătaie o sumă de peste 3,36 milioane de lei (echivalentul a peste 662.100 de euro).

Joker: report atractiv la categoria a II-a

La Joker, la categoria a II-a, jucătorii pot câștiga un premiu de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro).

Noroc Plus: aproape 80.000 de lei la categoria I

Pentru cei care aleg Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

Loto 5/40: peste 184.000 de lei la categoria I

La Loto 5/40, reportul ajunge la peste 184.000 de lei (aproximativ 36.200 de euro).

Super Noroc: câștiguri de peste 218.900 de lei

Și la Super Noroc, categoria I vine cu un premiu tentant, de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

