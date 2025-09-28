Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 28 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 9 25 14 36 6 8

Loto 5 din 40: 10 20 6 8 1 34

Joker: 31 19 17 26 3 + 2

Noroc: 6 3 5 1 8 8 4

Super Noroc: 9 4 3 0 1 2

Noroc Plus: 0 1 5 8 2 8

Noroc: peste 3,36 milioane de lei în joc

Cel mai mare report se înregistrează la Noroc, unde la categoria I este pusă la bătaie o sumă de peste 3,36 milioane de lei (echivalentul a peste 662.100 de euro).

Joker: report atractiv la categoria a II-a

La Joker, la categoria a II-a, jucătorii pot câștiga un premiu de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro).

Noroc Plus: aproape 80.000 de lei la categoria I

Pentru cei care aleg Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

Loto 5/40: peste 184.000 de lei la categoria I

La Loto 5/40, reportul ajunge la peste 184.000 de lei (aproximativ 36.200 de euro).

Super Noroc: câștiguri de peste 218.900 de lei

Și la Super Noroc, categoria I vine cu un premiu tentant, de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).