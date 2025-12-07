Rezultate LOTO 6/49 duminică 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae

Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae:

Loto 6 din 49: 21, 49, 13, 14, 38, 20

Loto 5 din 40: 23, 18, 10, 33, 16, 28

Joker: 37, 22, 21, 12, 29 /+10

Noroc: 4 8 9 7 5 4 9

Super Noroc: 0 4 3 1 4 4

Noroc Plus: 5 1 8 4 6 5

La Loto 6/49 fondul de câştiguri a fost suplimentat cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.



Reportul la Joker la categoria I pentru tragerea de duminică este de 41,46 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro), în timp ce la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 4,35 milioane de lei (peste 855.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,33 milioane de lei (peste 850.900 de euro).



De asemenea, la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 361.100 de lei (peste 70.900 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 856.700 de lei (peste 168.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 88.100 de lei (peste 17.300 de euro).



Loteria Română precizează că la tragerea loto de joi, 4 decembrie, s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 720.511,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro.



Joi, Loteria Română a acordat 24.338 de câştiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.