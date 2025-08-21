Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi 21 august 2025:

Loto 6 din 49: 15, 45, 11, 44, 8, 39

Loto 5 din 40: 32, 8, 13, 20, 21, 15

Joker: 12 / 2, 35, 15, 3, 16

Super Noroc: 6 6 9 5 0 0

Noroc: 7 2 5 2 2 2 4

Noroc Plus: 9 0 7 3 4 6

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

Citește pe Antena3.ro Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Barlad.

