Rezultate Loto 6/49 6 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 6 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la doar câteva zile după extragerile din 2 noiembrie, când s-au acordat 28.161 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 6 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49: 42, 2, 20, 35, 22, 46

Loto 5 din 40: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Joker: 29, 12, 26, 40, 20 + 11

Noroc: 4, 1, 0, 6, 8, 5, 4

Super Noroc: 1, 0, 6, 9, 5, 8

Noroc Plus: 6, 3, 8, 9, 6, 0

Pentru Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la o sumă impresionantă de peste 46,97 milioane de lei (echivalentul a peste 9,23 milioane de euro). La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, premiul cel mare (categoria I) a urcat la peste 37,42 milioane de lei (circa 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a se raportează un fond de peste 87.300 de lei (aproximativ 17.100 de euro).

Pentru Noroc Plus, reportul de la categoria I depășește 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

În cadrul jocului Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 197.900 de lei (aproximativ 38.900 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 46.300 de lei.