Rezultate LOTO 6/49 joi 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 9 iulie 2026:

Loto 6 din 49: 19, 16, 7, 21, 13, 27

Loto 5 din 40: 9, 40, 8, 12, 17, 29

Joker: 10, 18, 22, 29, 23 / 18

Noroc: 7 6 7 8 6 5 8

Noroc Plus: 1 8 9 5 0 3

Super Noroc: 5 6 6 7 1 5

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 5 iulie, s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Covasna.