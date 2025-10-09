Rezultate LOTO 6/49 joi 9 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 9 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 23, 41, 2, 35, 40, 13

Loto 5 din 40: 36, 17, 35, 28, 11, 8

Joker: 31, 12, 21, 26, 22 + 18

Noroc: 1, 8, 5, 4, 1, 0, 0

Super Noroc: 7, 6, 6, 0, 1, 4

Noroc Plus: 5, 7, 8, 4, 6, 1

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

La tragerea Noroc Plus de duminica, 5 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 163.709,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Onesti, jud. Bacau. De asemenea, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Holboca, jud. Iasi.

La tragerea Noroc de duminica, 5 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.233,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.