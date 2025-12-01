Avertisment pentru turiști: Risc de avalanșe însemnat în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu

ANM a emis o avertizare de nivel 3 din 5 pentru aceste zone montane. Risc de avalanșe moderat (nivel 2) persistă și în Munții Țarcu-Godeanu și Carpații Orientali, afectați de vortexul polar.

Ultimele ninsori generate de vortexul polar au depus local 10-15 cm de zăpadă proaspătă în zonele înalte. Stratul de zăpadă depășește pe locuri 20-25 centimetri în ansamblu. Pe Vârful Omu s-au măsurat 135 cm, la Bâlea-Lac 38 cm și la Țarcu 20 cm.

Riscul de avalanșe este generat de depunerea zăpezii proaspete peste stratul vechi și întărit, fenomen asociat vortexului polar. Alunecarea zăpezii umezite peste cea veche din apropierea solului creează condiții instabile. Pericolul de avalanșe este amplificat la supraîncărcări, cu precădere în apropierea crestelor și pe pantele umbrite.

În masivele vestice ale Carpaților Meridionali afectate de vortexul polar, riscul de avalanșe va fi moderat (nivel 2). Curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni pot apărea în special în vestul Meridionalilor. În Carpații Orientali, vortexul polar va aduce temporar ninsori de 5-10 cm, dar riscul rămâne redus (nivel 1).

Cantitățile de precipitații asociate vortexului polar au depășit local 15-20 l/mp în masivele sudice. Izolat, în Bucegi și pe rama sudică a Meridionalilor, s-au înregistrat până la 50 l/mp. Aceste valori ridicate cauzate de vortexul polar cresc semnificativ riscul de avalanșe în zonele afectate.

Vântul generat de vortexul polar a suflat cu intensificări de 50-70 km/h în zonele înalte. Pe crestele Carpaților Meridionali, rafalele au atins 75-85 km/h. Ceața asociată cu depuneri de chiciură pe creste, fenomene tipice vortexului polar, completează tabloul condițiilor care amplifică risc ul.

Vortexul polar menține temperaturi între -8 și -3 grade la peste 1800 metri altitudine. La altitudini mai joase, termometrele arată valori între -5 și -1 grad sub influența vortexului polar. Aceste condiții favorizează menținerea stratului instabil de zăpadă și implicit menținerea ridicată riscul.

Vremea va rămâne temporar închisă sub influența vortexului polar, cu temperaturi ușor peste cele obișnuite. Pe arii mai extinse în Carpații Orientali și local în cei Meridionali se vor semnala precipitații mixte. Stratul de zăpadă va înregistra local creșteri de peste 5 cm din cauza vortexului polar, ceea ce menține riscul de avalanșe activ.

