RO-Alert în Tulcea, după atacul dronelor rusești!

Luni dimineață, la ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a notificat că mai multe ținte s-au apropiat de granița României.

Mesajul avertiza locuitorii asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomanda să adopte măsuri de siguranță și să se adăpostească.

În timpul alertei, dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea a recepționat patru apeluri la numărul unic de urgență, în care cetățenii au semnalat zgomote specifice bombardamentelor și au solicitat informații suplimentare.

Ofițerii ISU i-au asigurat pe apelanți că atacurile rusești vizează doar obiective din Ucraina, dar i-au sfătuit să rămână precauți, să se adăpostească dacă situația o impune și să anunțe imediat orice obiecte căzute din spațiul aerian.

Alertarea a încetat începând cu ora 03:00, autoritățile subliniind importanța vigilenței și a măsurilor preventive în contextul tensiunilor de la granița cu Ucraina.

Rușii au lansat atacuri cu drone duminică noaptea în apropierea frontierei Ucrainei cu România, iar autoritățile române a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. MApN anunță că spațiul aerian național nu a fost încălcat.

Rusia a lansat, dumină noaptea, atacuri cu drone în zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei cu România. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat și urmărit țintele în spațiul aerian ucrainean, în apropierea județului Tulcea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului, în zona localității Ismail. La ora 02:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea locuitorilor.

Autoritățile române au confirmat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor efectua, pe parcursul zilei, cercetări în zonele cu potențial risc ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate au fost informate în timp real despre evoluția situației de la frontiera cu Ucraina.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, potrivit unui comunicat de presă.

Vineri, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat la sediul MAE din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu.

„Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România”, transmite MAE, vineri seara, într-un comunicat de presă.

Ambasada Rusiei în România a susținut, ulterior, într-o postare pe Facebook, că probele prezentate de Ministerul român al Afacerilor Externe ambasadorului rus Vladimir Gheorghievici Lipaev nu pot fi catalogate drept dovezi, pentru că nu ar fi fost prezentate date despre traiectoria dronei.

(sursa: Mediafax)