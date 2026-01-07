Corpul de Control, trimis la Spitalul Județean din Buzău, după moartea unui tânăr

Ministrul Sănătății susține că a fost sesizat în timp util despre situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău și că a sesizat imediat Colegiul Medicilor din România. „Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău”, afirmă Rogobete.

El spune că a discutat despre situație și cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă.

„A compara politic situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. La Iași vorbeam despre decesele unor copii, despre infecții neraportate, protocoale încălcate și lipsa infrastructurii minime în secții ATI — o situație critică ce punea în pericol vieți, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo. Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament”, susține Alexandru Rogobete.

Deputatul Nicolae Păun i-a cerut ministrul să trimită Corpul de Control la Buzău, după moartea unui tânăr rom.

Potrivit deputatului, rudele victimei l-au informat că pe 2 ianuarie 2026, Gabriel Bumbăcea, în vârstă de 25 de ani, a suferit un accident rutier, pe DN 10, în localitatea Verneşti, și a ajuns la spital cu ruptură de femur.

Medicii ar fi spus familiei că tânărul este în afara oricărui pericol și că urmează să fie operat luni. După trei zile, Gabriel Bumbăcea a murit în circumstanțe suspecte, chiar pe patul de spital. Rudele suspectează un posibil caz de malpraxis medical.

(sursa: Mediafax)

Cosmin Pirv, cosmin.pirv@mediafax.ro

Keywords:ROGOBETE, BUZĂU