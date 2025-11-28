Trei noi centre incluse în rețeau națională de expertiză pentru bolile rare

Ministrul a anunțat extinderea rețelei prin includerea a trei noi unități specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil: bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare, patologia urologică complexă și bolile musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii.

Astfel, un centru pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut și bolile vasculare rare va funcționa la Spitalului Clinic de Urgență București, un centru pentru urologie la Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” București, iar unul pentru musculo-scheletare autoimune și autoinflamatorii la Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța.

În aceste structuri, pacienții vor avea acces la diagnostic molecular și genomic, imagistică avansată, analize specializate, consiliere genetică și expertiză multidisciplinară.

„Sunt elemente esențiale pentru a reduce întârzierile care, în bolile rare, înseamnă uneori ani de incertitudine”, spune Alexandru Rogobete.

Rețeaua de expertiză pentru bolile rare ajunge astfel la 50 de centre funcționale.

„Susțin această rețea nu doar prin deschiderea de centre noi, ci și prin asigurarea accesului la tratamente moderne. Luna aceasta am introdus molecule esențiale pentru pacienții cu boli rare și patologii severe, confirmând că recuperăm decalaje vechi și transformăm recomandările în soluții reale”, adaugă ministrul Sănătății.

(sursa: Mediafax)