Rogobete, despre cazul fetiței decedate la stomatolog: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru a acorda anestezie generală

”Și cei la Constanța au susținut că aveau toate autorizațiile în regulă. Eu nu am spus că nu aveau autorizațiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate. Adică mai exact în autorizație apăreau toate în regulă, iar în realitate nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea acorda anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice”, a afirmat acesta într-o conferință de presă.



Potrivit ministrului, raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății va fi finalizat luni.



”Luni voi avea raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății finalizat și atunci voi comunica, evident, care este rezultatul lor și în ce direcție voi merge din punct de vedere administrativ, dar nu omiteți că acolo este și o anchetă a Parchetului General în desfășurare. Practic, noi vom preda către aceștia toate documentele”, a adăugat Rogobete.



Reprezentanții clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde joi o fetiță de 2 ani a murit în urma unei anestezii generale, au precizat că activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.



''În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației. Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă'', au informat reprezentanții clinicii, printr-un comunicat transmis sâmbătă

AGERPRES.



Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că autorizațiile la acea clinică nu au fost emise corespunzător, existând spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă.



'Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și, la finalul zilei, mor oameni', spunea ministrul Sănătății. AGERPRES