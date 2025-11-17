Alexandru Rogobete, declarații despre clinica unde o fetiță de 2 ani a murit

Rogobete a fost întrebat, luni, ce se va întâmpla cu personalul medical care are decizie de pensionare.

„Lucrurile din punct de vedere administrativ sunt încă în discuție. Nu vreau să speculez și nici să mă antepronunț. Suntem în discuție, în continuare, nu s-a luat o decizie finală”, a răspuns ministrul.

Ministrul a fost întrebat și despre suspiciunile familiei fetiței, care acuza că, înainte de a fi anunțată că cea mică a murit, ar fi intrat în sală avocatul spitalului și alte persoane, iar astfel ar fi putut fi șterse sau alterate imaginele de pe camerele de supraveghere.

„Nu pot nici să confirm și nici să infirm. Tot ce vă spun este că toate spațiile de stocare digitală pentru acele camere au fost sigilate din primul moment de către procurori. Deci nu putem discuta despre o mușamalizare a cazului. Iar în ceea ce privește Ministerul Sănătății, vă asigur că toate datele identificate de către inspectorii sanitari de stat din Ministerul Sănătății au fost transmise către Parchet”, a răspuns Rogobete.

Ministerul Sănătății a anunțat anterior că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a terminat raportul de control făcut în cazul clinicii de stomatologice unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani a murit.

Activitatea clinicii a fost suspendată și a primit o amendă de 100.000 de lei.

În urma verificărilor au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Săptămâna trecută, o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București în timpul unei proceduri de sedare profundă. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19.30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.

Astfel, a fost deschis dosar penal, care a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după ce a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)