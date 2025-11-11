Rogobete: România intră în era terapiilor celulare

Potrivit ministrului Sănătății, prin ATMP-HUB, parte a Programului Sănătate – Proiect STEP, sunt investiți 29,8 milioane de euro pentru a crea primul Centru Național de Cercetare și Producție de Terapii Celulare Avansate din România. Este o investiție ce marchează o schimbare de paradigmă: „Trecem de la reacție la inovație, de la tratament la transformare în oncologie”.

„Este un pas care vorbește despre direcția în care vrem să ducem medicina românească – spre cercetare, inovație și soluții care schimbă vieți. La Institutul Clinic Fundeni se va construi un centru modern, la standarde internaționale. Acesta va include zone de producție în condiții GMP, laboratoare de control al calității, camere sterile și spații dedicate cercetării și inovării”, spune Rogobete.

Centrul va fi complet funcțional în 18 luni, promite Rogobete.

Concret, acest centru va dezvolta prima terapie CAR-T anti-CDH17, destinată tratamentului pentru cancerul colorectal cu metastaze – o boală care, pentru mulți pacienți, a lăsat până acum prea puține opțiuni reale.

„Terapia folosește propriile celule ale pacientului, reprogramate pentru a recunoaște și distruge celulele tumorale. Este un pas uriaș spre medicina personalizată, în care tratamentul nu mai este același pentru toți, ci adaptat fiecărei persoane în parte. În jurul acestui proiect, vom forma o echipă multidisciplinară de specialiști – medici, biologi, chimiști, ingineri și cercetători. Oameni care nu vor mai fi nevoiți să plece în afara țării pentru a lucra cu tehnologii de vârf, ci le vor dezvolta aici, pentru pacienții noștri. Prin ATMP-HUB, schimbăm un model de sistem: construim, pentru prima dată, o bază de competențe românească care duce medicina de precizie mai departe. România nu mai trebuie să privească medicina de vârf de la distanță. Avem specialiștii, resursele și determinarea de a fi parte din progresul medical global, nu doar beneficiari ai lui. Mulțumesc doamnei profesor Anca Coliță, managerul Institutului Clinic Fundeni, doamnei profesor Alina Tănase, director medical, și întregului colectiv medical pentru implementarea acestui proiect atât de important pentru România. Prin profesionalismul și dedicarea voastră, sistemul de sănătate românesc face pași concreți spre performanță. Încrederea ne face bine! Și o transformăm, zi de zi, în fapte care schimbă vieți”, spune Rogobete.

(sursa: Mediafax)