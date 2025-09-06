x close
Român condamnat pentru tentativă de omor, prins pe Aeroportul Iași

de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   20:48
Român condamnat pentru tentativă de omor, prins pe Aeroportul Iași

Bărbatul a călătorit cu acte de identitate false și a fost identificat pe Aeroportul Internațional Iași la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie.

„Polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost sesizați de poliștii de frontieră din Aeroportul Iași cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britarie, ar fi prezentat documente de identitate false”, a transmis IPJ Iași.

La verificări, polițiștii au stabilit identitatea bărbatului care are 24 de ani și este din Vaslui. S-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani și 8 luni închisoare pentru tentativă la omor calificat.

Bărbatul a fost transportat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași.

(sursa: Mediafax)

