Român condamnat pentru tentativă de omor, prins pe Aeroportul Iași

„Polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost sesizați de poliștii de frontieră din Aeroportul Iași cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britarie, ar fi prezentat documente de identitate false”, a transmis IPJ Iași.

La verificări, polițiștii au stabilit identitatea bărbatului care are 24 de ani și este din Vaslui. S-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani și 8 luni închisoare pentru tentativă la omor calificat.

Bărbatul a fost transportat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași.

(sursa: Mediafax)