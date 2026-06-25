Român împușcat de poliție în Franța după o urmărire ca în filme

Incidentul a avut loc miercuri, în localitatea Wimille, din departamentul Pas-de-Calais, în nordul Franței, relatează France 3. Potrivit informațiilor confirmate de Parchetul din Boulogne-sur-Mer, tânărul se află internat în spital, sub pază, și a fost plasat în arest preventiv de poliție. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate.

Totul a început după ce șoferul unui autoturism a ignorat semnalele poliției și a refuzat să oprească. În urma acestui gest, forțele de ordine au pornit în urmărirea vehiculului în apropierea zonei Trésorerie din Wimille. La finalul cursei, unul dintre ocupanții mașinii a coborât și a încercat să-și continue fuga pe jos. În acel moment, el a fost rănit prin împușcare, potrivit informațiilor transmise de serviciile de intervenție.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, a fost transportat, sub escortă polițienească, la Centrul Hospitalier din Boulogne-sur-Mer.

În urma intervenției, doi polițiști, în vârstă de 49 și 18 ani, au suferit un șoc emoțional. Aceștia nu au fost răniți fizic, însă au fost evaluați de personalul medical. Autoritățile franceze nu au comunicat, deocamdată, detalii privind folosirea armei de serviciu sau împrejurările în care a fost deschis focul.

Conform informațiilor făcute publice de autorități, în autoturism se aflau trei persoane. Românul de 23 de ani este cel care a fost împușcat. Alături de acesta se aflau o femeie româncă, în vârstă de 22 de ani, și un bărbat afgan, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost preluați de poliție pentru verificări.

Ancheta este coordonată de Parchetul din Boulogne-sur-Mer. Procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă utilizarea armei de către polițist a respectat prevederile legale.

(sursa: Mediafax)