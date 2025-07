Românii au cheltuit anul trecut aproximativ 40 miliarde de euro în marile reţele de retail, cu 7,1% mai mult

Ritmul de creştere a încetinit în 2024 comparativ cu 2023 (11,1% faţă de 2022), dar s-a menţinut peste rata medie a inflaţiei, arată studiul "Romania Retail Snapshot 2025".



"În continuare, cea mai mare parte a cheltuielilor sunt realizare în supermarketuri şi hipermarketuri - 24 miliarde de euro, reprezentând 60,3% din total, segment care însă a înregistrat o creştere a vânzărilor de doar 5,2%, sub rata medie a inflaţiei care anul trecut s-a situat la 5,6%. A doua cea mai mare pondere a cheltuielilor realizate de români în 2024 a fost în magazinele de bricolaj (4,3 miliarde de euro, respectiv 10,9%), acestea fiind urmate de electro-IT (3,6 miliarde euro, respectiv 9,1%) şi modă (2,5 miliarde de euro, 6,2%). Cele mai mici ponderi în coşul de cumpărături sunt deţinute de cheltuielile pentru activităţi de divertisment - cinema, locuri de joacă pentru copii, centre multifuncţionale (Therme Bucureşti), segment nou inclus în studiul realizat anual", susţin autorii studiului.



Potrivit cercetării, bijuteriile (237 milioane euro, 0,6% din vânzările totale), magazinele de încălţăminte (410 milioane de euro, 1%) şi cele de cosmetice (569 milioane de euro, 1,4%) au înregistrat de asemenea printre cele mai mici ponderi în sumele cheltuite de români în 2024.



"Toate cele 13 segmente analizate au consemnat vânzări peste cele din 2024, cele mai mari creşteri fiind raportate pe segmentul cosmeticelor (24%), al magazinelor specizate - petshopuri, puncte de vânzare ziare, tutun, etc (20,6%), casă şi decoraţiuni (16%), încălţăminte (15,5%), restaurante, baruri şi cafenele (14,9%) şi articole pentru copii (13,5%)", mai arată cercetarea.



Cele mai reduse rate de creştere ale rulajului în 2024 faţă de 2023 şi sub nivelul inflaţiei au fost raportate de segmentele de divertisment (+2,1%), magazinele de articole sportive (+3,6%), reţelele de bricolaj (+5%) şi reţelele de supermarketuri şi hipermarketuri (+5,2%).



Conform sursei citate, 9 din cele 13 domenii analizate au raportat creşteri de vânzări superioare ratei inflaţiei înregistrate în 2024. Cele 13 domenii analizate sunt FMCG (marile reţele de hipermarketuri/ supermarketuri), Fashion, DIY, Articole Sportive, Încălţăminte, Articole pentru Copii, Bijuterii, Home & Deco, Restaurante, Baruri şi Cafenele, Cosmetică, Electro-IT, Entertainment, Magazine Specializate.



Împreună, cei 123 de retaileri operează peste 7.000 de magazine, majoritatea dintre acestea funcţionând în proiecte de retail de tip mall, parcuri de retail sau galerii comerciale, menţionează sursa citată.



"Rezultatele studiului arată o schimbare în comportamentul de cumpărături a românilor în ultimul an. Deşi ponderea cheltuielilor pentru mâncare şi cele necesare traiului zilnic se menţine ridicată, ritmul de creştere a încetinit, în favoarea produselor non-alimentare. Acesta este un semnal pozitiv pentru piaţa de retail, mai ales în contextul în care cele mai multe segmente încadrate în categoria non-alimente au raportat creşteri de două cifre, fapt ce favorizează semnificativ retailerii care vor să se extindă în România. Totodată, ţara noastră se află printre statele membre UE ce au raportat o creştere importantă la nivelul comerţului cu amănuntul în prima parte a anului curent, produsele nealimentare având un avans de 5,8%. Pe fondul acestor indicatori, dezvoltatorii continuă să îşi mărească portofoliile de retail, circa 700.000 metri pătraţi de astfel de spaţii fiind în diferite stadii de dezvoltare, cu livrări preconizate în perioada 2025 - 2030", a afirmat Vlad Săftoiu, Head of Research, Cushman & Wakefield Echinox.



Rata medie anuală de creştere a vânzărilor din perioada 2019 - 2024 a operatorilor analizaţi în raport s-a situat peste rata medie anuală a inflaţiei din acea perioadă (10,9% vs 7,4%) pentru toate cele 13 categorii, cele mai mai mari rate de creştere fiind înregistrate de segmentul cosmeticelor (19,3%), al magazinelor specializate (19,1%) şi restaurante, baruri, cafenele (16,4%), se mai precizează în raport.



Totodată, majorarea veniturilor obţinute de marii retaileri a fost susţinută atât de deschideri de noi magazine, dar şi creşterea vânzărilor în magazinele fizice şi totodată de extinderea în online a unora dintre operatori.



"Extinderile retailerilor în cauză au fost favorizate şi de investiţiile dezvoltatorilor în centre comerciale şi în parcuri de retail, dezvoltatori ce în perioada 2024 - S1 2025 au finalizat proiecte cumulând aproximativ 340.000 metri pătraţi de noi spaţii de retail, reprezentând atât scheme noi, cât şi extinderi ale unora deja existente", menţionează sursa citată.



Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală şi afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent.



Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în 400 de birouri din 60 de ţări. Cu venituri de 9,4 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.



Studiul a fost făcut de Cushman & Wakefield Echinox Research, în baza datelor publicate de Ministerul Finanţelor si de Institutul Naţional de Statistică.

AGERPRES