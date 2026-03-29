Eșec total la capitolul carburanți! 89% dintre români taxează dur gestionarea crizei de către Guvern

Potrivit cercetării, creşterea preţurilor la carburanţi a fost resimţită direct de majoritatea populaţiei. Astfel, 44% dintre români spun că impactul a fost mare, iar 37% susţin că impactul a fost foarte mare. Doar 11% spun că a fost mic, 5% foarte mic, iar 3% nu au răspuns.



În ceea ce priveşte soluţiile la această criză, românii înclină clar spre măsuri fiscale, a precizat CURS.



Mai mult de o treime (36%) dintre cei chestionaţi cred că guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât şi TVA-ul la carburanţi, 25% spun că era suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor. Totodată, 13% consideră că piaţa ar trebui lăsată liberă, iar 4% nu au o opinie.



Conform CURS, sondajul indică o preferinţă pentru intervenţie directă în preţuri.



Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 - 27 martie. Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă.

