Românii care au propria lor limbă secretă. Ce este gumuțeasca și cine o mai vorbește

În satul Mărgău, aflat în Munții Apuseni, localnicii încă vorbesc o limbă veche de un secol, relatează Gândul.
Potrivit unei localnice, limba gumuțească se vorbește doar „la nevoie”.
De exemplu, „abrion” înseamnă lapte, la femeie îi zice „hazaică” și „doponește-te” este sinonim cu „du-te de aici”.
Ce cuvinte sunt folosite de localnici
Tălăuzești? = Vorbești gumuțeasca?/ înțelegi?
Tălăuz = sticlă
Munuc, s-asface deapsă! (Munuc! e un fel de „Băi!”) = Băi, e om bun!
Munuc, s-asface spurav! = „Fii atent că e om rău!”
Munuc, s-asface deapsă! = „E un om bun!”
Munuc, atină gădineală! = „Să ceri mâncare!”
Ţuică = găină
Hoţ de lucruri = găinar
A mânca = Gădină
Gură = Gădinătoare
Preot = codău
Bani = piţule, goloji
Om, bărbat = milău
Femeie = milăiţă
Ţigară = sfârlă
Băutură = hurtez
Prezenţa unei persoane = asface
A dosi = diamante
Porc = gomon
Cal = ţolan
Căruţă = toigă
Poliţist = tistulaș
Margău, o comună din județul Cluj, este cunoscută pentru „limba gumuțească”, jargon geamgiilor din sat care, la un moment dat, formau o breaslă care vindea și instala geamuri în toată România.
Vocabularul acestei limbi nu are nicio legătură cu limba română. Astfel, geamgii mărgăuani nu erau înțeleși de alte persoane.
Un obicei în zonă este „măsurișul oilor”. Acesta este un festival în Valea Firii, satul Răchițel, la care participă toată comuna și chiar din cele învecinate, potrivit sursei citate.
În Mărgău există două lăcașuri de cult: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și Biserica Baptistă „BETEL”. Obiectivele turistice și ariile protejate din zonă sunt Peștera Mare de pe Valea Firei (2 ha), Peștera din Piatra Ponorului (2 ha) și Peștera Vârfurașu (monumente naturale speologice), Pietrele Albe (zonă peisagistică protejată), Cheile Văii Stanciului și Cascada Răchițele (zone peisagistice protejate), Munții Apuseni – Vlădeasa, arie de protecție specială avifaunistică.
În această comună s-au născut personalități precum Emil Boc (1966), actualul primar al Clujului (născut în Răchițele), dar și Teodor Șușman (1894-1951), luptător anticomunist, Iosif Capotă (1912-1958), luptător anticomunist și Dumitru Mustață (1929-1977), scrimer, mai arată sursa.
(sursa: Mediafax)