România riscă sancțiuni financiare după noile notificări de la Bruxelles

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, termenul-limită pentru transpunerea acestor directive a expirat recent.

Comisia le trimite statelor o scrisoare de punere în întârziere, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor.

În caz contrar, Comisia poate trece la etapa următoare, și anume emiterea unui aviz motivat. Comisia le îndeamnă să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.

Este vorba de transpunerea integrală în legislațiile naționale a Directivei privind Punctul unic de acces european (ESAP) pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice privind societățile comerciale.

Au fost emise scrisore de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia.

De asemenea, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru netranspunerea integrală a celei de-a șasea directive de modificare privind cerințele de capital.

Totodată, scrisori de punere în întârziere au fost emise către Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a Directivei privind probele electronice.

(sursa: Mediafax)